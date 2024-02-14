دراما رمضان 2024.. الكشف عن كواليس مسلسل "عتبات البهجة"

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور كواليس مسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024.

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة.

عتبات البهجة

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