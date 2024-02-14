منذ 8 أيام في المياه.. جهود لاستخراج جثة الطفلة مي من ترعة الإسماعيلية

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من جهودها للبحث عن جثة الطفلة مي أحمد، البالغة من العمر 5 سنوات، والتي لقيت مصرعها غرقا في حادث انقلاب تروسيكل صدمته سيارة في ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل - الخانكة.

وتجمع أهالي وأسرة الطفلة المتوفاة على الترعة فى انتظار انتشال ظهور الجثة ودفنها في مقابر الأسرة.

وقال والد الطفلة، إنه في ظل برودة الجو تقف الأسرة كاملة يوميا بجوار المصرف في مكان غرق الطفلة منذ 8 أيام حتى يتم استخراج جثمانها من الرشاح ويتم دفنها.

وأضاف أن قوات الإنقاذ النهري تحاول الوصول إلى جثمانها، مضيفا أن الأجهزة المختصة تكثف الجهود لانتشال الجثمان، وجرى الدفع بحفار من أجل انتشال الأكياس والقمامة المتراكمة والتي تعوق الرؤية داخل المياه.

وكان قد لقي 4 أشخاص بينهم طفلة مصرعهم غرقا، وتم انتشال 3 جثث، وجار البحث عن جثة الطفلة، إثر انقلاب تروسيكل في مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز شرطة الخانكة.

وجرى إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بتروسيكل كان يستقله 4 أشخاص بينهم طفلة صغيرة، ما أدى إلى انقلابه بترعة الإسماعيلية.