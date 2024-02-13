موزع سيارات: شُح الدولار يطارد جميع الوكلاء والمستوردين في مصر

قال أشرف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن شح الدولار في مصر يعد من أبرز أسباب انخفاض مبيعات السيارات خلال عام 2023.

وأضاف عبد المنعم، لـ"البوابة نيوز"، أن شح العملة الصعبة التي تشهدها البلاد أثرت بالسلب على استيراد السيارات، حيث إن جميع الوكلاء والمستودرين يعانون من توفير العملة اللازمة في العمليات الاستيرادية، وبالتالي أدى إلى نقص المعروض في السوق المصرية.

وأوضح أن شُح الدولار يطارد جميع الوكلاء والمستوردين في مصر، وبالتالي طالبت بعض الشركات موزعيها المعتمدين بتوجيه العملاء الراغبين بشراء السيارات الجديدة إلى المناطق الحرة.

وأشار عبد المنعم، إلى أن بعض شركات السيارات خلال عام 2023 لجأت لتقليص ساعات العمل، والبعض الآخر لجأ إلى تسريح العمالة بسبب ضعف المبيعات وزيادة الأسعار.

وذكر، أن بعض الشركات العاملة في قطاع السيارات لا تستطيع دفع رواتب العاملين بسبب ضعف المبيعات، لافتا إلى أن بعض موزعي السيارات يدرسون التخارج بسبب فشلهم في مواجهة التحديات التي تعصف بالسوق.