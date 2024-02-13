رمضان 2024.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة"، الإعلان التشويقي للمسلسل استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2024.

المسلسل من بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

المسلسل رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، والعمل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.