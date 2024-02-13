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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

رمضان 2024.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة"

بوستر مسلسل عتبات
بوستر مسلسل عتبات البهجة
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة"، الإعلان التشويقي للمسلسل استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2024.
المسلسل من بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.
المسلسل رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، والعمل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

عتبات البهجة موسم رمضان 2024 يحيى الفخراني صلاح عبد الله