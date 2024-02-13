أبطال أوروبا.. هالاند يقود التشكيل المتوقع للسيتى فى مواجهة كوبنهاجن

يحل فريق مانشستر سيتى فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً على نظيره كوبنهاجن الدنماركى، وذلك على ملعب "باركن ستاديون"، فى انطلاق دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وتأهل السيتي للأدوار الإقصائية بالعلامة الكاملة بوصوله إلى 18 نقطة، احتل بها صدارة المجموعة السابعة على حساب لايبزيج، يانج بويز والنجم الأحمر.

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر السيتى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، أكانجي، دياز، آكي.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، فودين.

خط الهجوم: ألفاريز، دوكو، هالاند.

ويسعى السيتى للحفاظ على لقبه بعد أن حصده بمعاناة لأول مرة فى تاريخه، ومواصلة سلسلة انتصاراته الأوربية كما هو الحال فى الدورى الإنجليزى.

ويخشى مانشستر سيتى حامل لقب "الشامبيونز ليج"، مفاجآت كوبنهاجن، الذى حقق مفاجأة مدوية بتأهله من دور المجموعات على حساب مانشستر يونايتد وجالطة سراي بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى بحصده 8 نقاط.