20 صورة ترصد تتويج الفائزين بميداليات بطولة كأس العالم للقوة بشرم الشيخ

اختتمت منافسات بطولة كأس العالم لألعاب القوة البدينة، التي تستضيفها مدينة السلام “شرم الشيخ”، مؤخرًا، بمشاركة 500 لاعب يمثلون 22 دولة أبرزها: روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، والمجر والعراق ومصر البلد المضيف.
أقيمت البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام الروسي، وتحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وتوج المنتخب المصري للقوة البدنية بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية، ونجح المنتخب المصري في التتويج بـ235 ميدالية متنوعة بواقع 78 ذهبية و80 فضية و77 برونزية، في 115 مسابقة لجميع الفئات العمرية وجميع الأوزان، كما نجح الفراعنة في تحطيم 28 رقمًا قياسيًا عالميًا.
واحتلت مصر ترتيب جدول الميداليات يليها روسيا ثم إيطاليا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وشهدت منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية مشاركة العديد من الدول القوية وأهمها روسيا وإيطاليا والولايات واليمن، والمجر ومصر البلد المضيفة لكأس العالم للقوة.
وشاركت مصر في منافسات البطولة بعدد كبير من اللاعبين، ما يقرب من 300 لاعب ولاعبة، ومثل منتخب مصر 20 لاعبًا ولاعبة.
كان اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوى البدنية قد صرح بأن المنتخب يتم إعداده منذ فترة وهو نفس المنتخب الذي حصل على كأس العالم العام الماضي وأضيف له عدد من اللاعبين الجدد الذين حققوا الأرقام التأهيلية وعددهم 3 سيدات و5 رجال.
وضم منتخب الرجال كلا من: يوسف بدوي على وزن 60 كجم، يوسف أحمد عبد الله 67.5 كجم، أحمد إبراهيم 67.5 كجم، محمد ماهر 75 كجم، عمر أشرف 75 كجم، كريم إبراهيم 82.5 كجم، محمد صابر 90 كجم، أحمد سعيد 90 كجم، محمد نشأت 100 كجم، أمير محمد 110 كجم، توماس هاني 140 كجم، حامد خلاف 140 كجم.
فيما ضمت قائمة السيدات بالمنتخب كلا من: خلود إبراهيم 52 كجم، آلاء طارق 60 كجم، فاطمة حسام 67.5 كجم، أماني ربيع 67.5 كجم، ريم جمال 75 كجم، مريهان محمد 90 كجم، جيهان السويركي 100 كجم، منة الله عبد العزيز +110.