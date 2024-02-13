المتحدث الإقليمي لليونيسف: 80% من أطفال غزة يعانون فقرا غذائيا حادا

اكد المتحدث الإقليمي لليونيسف، ان نصف مليون شخص في قطاع غزة وصلوا إلى مستويات إنذار أعلى فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي.

واضاف المتحدث الإقليمي ليونيسف، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، ان 80% من الأطفال الصغار في قطاع غزة يعانون فقرا غذائيا حادا

وانهم يلاقون صعوبات في تنسيق الحركة الإنسانية بقطاع غزة جراء انقطاع الاتصالات.

وتابع المتحدث الإقليمي ليونيسف، انهم طالبوا المانحين بتقديم دعم يمكننا من توفير الاحتياجات الإنسانية وبرامج الدعم النفسي للأطفال في غزة

كما طالب المتحدث الإقليمي ليونيسف، بحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية وعدم تحديد قدرة المنظمات الدولية على الحركة في غزة.