حبس مسن لاتهامه بقتل شاب في دار السلام

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مسن 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شاب في دار السلام.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة والاستماع إلى عدد من شهود العيان.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مسن قتل شاب بطعنة سكين بسبب التنمر بدائرة قسم شرطة دار السلام .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة وتبين قيام مسن عمره 60 عاما بقتل شاب ثلاثينى بسبب التنمر حيث تشاجر المتهم مع القتيلو قام بطعنة بسكين فى صدره وتم ضبط المتهم ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة .