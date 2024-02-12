بكري يهاجم وزير المالية الإسرائيلي بعد تصريحاته عن مصر: "معتوه آخر"

وصف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، نقلتها صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، والتي حمل مصر فيها المسؤولية عن عملية طوفان الأقصى، من خلال إمدادها حركة حماس بالسلاح، بأنها اتهامات كاذبة تصدر عن معتوه آخر بحسب وصفه.



وقال بكري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (x) تويتر سابقًا، إن الهدف منها التحريض ضد مصر، وتمهيد الطريق للتهجير، مصر ليست في حاجه إلي الدفاع عن نفسها في مواجهة مجموعة من المجانين المتطرفين، الذين يسعون إلي إشعال المزيد من الحروب.

وأضاف: ولكن على هذا المعتوه وغيره أن يعلموا أن مصر ليست لقمة سائغة، فمصر قادرة علي حماية أمنها القومي وتأديب كل المتطاولين.

وهاجم بكري وزير المالية الاسرائيلي قائلًا: " الخانكة لم يعد فيها متسع لأمثال هذا الصهيوني اللعين".