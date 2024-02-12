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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تعرف على خطوات تحرير الإقرارات بنفسك عبر بوابة مصر الرقمية

أرشيفية
أرشيفية
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يمكنك الآن تحرير الإقرارات بنفسك من خلال  خدمات التوثيق الإلكترونية التي أتاحتها وزارة العدل  عبر بوابة مصر الرقمية، والتي يمكن من خلالها إنهاء الإجراءات الأولية وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد ليستلم في سهولة ويسر.

يمكنك الدخول علي بوابة مصر الرقمية عن طريق الرابط التالي:
www.digital.gov.eg، وهي خدمة تمكن مستخدمها من تحرير الإقرارات بنفسه بمختلف أنواعها" إقرار بالشطب، إقرار بعدم وجود تعديلات علي البيانات المساحية، إقرار رسمي، إقرار تصحيح محرر موثق". 

كما يمكنك تحرير إقرارات الشطب، وانقضاء الدين، وشطب الرهن الرسمي أو الحيازي، أو بقبض الثمن، أو شطب حق الامتياز، وذلك من خلال الخطوات التالية:

-إدخال بيانات طرف أول كما يمكنك إدخال بيانات طرف أول آخر
- كتابة الإقرار المراد إصداره والمبلغ المالي إن وجد في الخانتين المحددتين
- اختيار مكان استلام الإقرار
- سداد الرسم المقرر
- تحديد موعد ومكان استلام المحرر، وسداد الرسم المحدد للخدمة من خلال الطرق المتاحة كارت فيزا، شبكة شركات التحصيل.

التوثيق الموثقة خدمات التوثيق الإليكترونية خدمات التوثيق