نجوم يدخلون عش الزوجية بعد تخطي سن الـ60.. آخرهم محمود عامر

أثارت حالة جدل واسعة داخل الوسط الفني في الفترة الأخيرة، بعد زواج عدد من النجوم بعد تخطي سن الـ60، وكان الأحدث هو الفنان محمود عامر، وتعرض لانتقادات كبيرة بعد إعلان خبر زواجه من فتاة خارج الوسط الفني وفارق السن بينهم ملحوظ، لكن عندما يقع الفرد في الحب ويأخذ قرارات مبنية على بعض المشاعر مثل إحساس المسؤولية تجاه شخص ما، يصبح الزواج القرار الأصح كما فعل سامح الصريطي، عمر عبدالعزيز، وغيرهم.

كانت البداية من الفنان سامح الصريطي بعد الإعلان عن زواجه من المطربة حنان، في ديسمبر 2023، أثار هذا الخبر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، ولكنه أوضح حقيقة الأمر وقال: "السبب في الزواج هي المطربة حنان نفسها، وبمجرد ما قابلتها وهي إنسانة عظيمة وبهذه المواصفات الرائعة فتزوجتها فورًا، وهذا قدر وقسمة ونصيب".

الفنان سامح الصريطي و المطربة حنان

وأضاف الصريطي: "أنا لاقيت الفرصة المناسبة لأني أقول الجملة دي، وهدية حزمة البقدونس جبتها عشان أقولها إني فاكر إنك بتحبي البقدونس، ومش كده وبس، كنت حاطة ورا ضهري وقدمته زي روميو.. ولما قلت هي ارتبكت، فقلت لها مترديش خالص دلوقتي، وقعدنا عادي جدًا بعدها، وبعدين سافرت ألمانيا وتعاملنا عادي كإن مفيش حاجة، ثم حسيت من خلال مفرداتها وكلامها إنها موافقة".

وفي بداية عام 2024، أعلن المخرج عمر عبدالعزيز خبر زواجه بعد تخطي عمر الـ 70 من أماني صفوت وتخلى عن لقب "أكبر أعزب في الوسط الفني"، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم كريم عبدالعزيز، بوسي شلبي، ميرفت أمين، إلهام شاهين، والمنتج مدحت العدل وآخرين.

حفل زفاف المخرج عمر عبدالعزيز

كما احتفل الفنان محمود عامر أمس، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، معلقًا: "الحمد لله والشكر لله على كل شئ، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج"، حيث تعرض لهجوم شديد بعد إعلانه هذا الخبر، ومن أبرز هذه التعليقات: "بس دي قد بنتك أنا افتكرتها بنتك، ليه يا محمود الفنانة المحترمة لاشينه لاشين كان مالها انا مش معاك في الخطوة دي بعد السنين دي كلها وعايشين على الحلوة والمرة، طيب وفرق السن".