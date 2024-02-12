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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز

ارشيفية
ارشيفية
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وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضخ كميات إضافية من اسطوانات البوتاجاز بمختلف قري ومراكز المحافظة لسد احتياجات المواطنين ومنع الازدحام أمام مستودعات البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء ، مشيرا إلى أنه تم الدفع بسيارتين من اسطوانات البوتاجاز لقري مركزى تلا وأشمون وذلك بالتنسيق مع شركة "بتروجاس" ومديرية التموين ، وجارى ضخ كميات إضافية من اسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة لتلبية احتياجات الأسر بمختلف المراكز والقري والنجوع.
و شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية على مدار الساعة للتأكد من توافر اسطوانات الغاز بنطاق المحافظة وتوزيعها على المواطنين وضبط المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم احتكارها بالسوق السوداء تيسيرا على المواطنين.

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