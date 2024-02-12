"النفط" يشعل التوتر بين فنزويلا وجويانا.. تفاصيل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الاثنين، أنه سيحشد الجيش إذا استمرت جويانا بمنح شركة النفط إكسون موبيل حق التنقيب عن النفط في منطقة مياه جيانا إسكوبيا، المتنازع عليها بين الطرفين.

وأشارت وسائل إعلام في فنزويلا، إلى بيان وزارة الخارجية الذي أدانت فيه "الحملة الخبيثة التي أعدتها وتمولها" شركة النفط "ضد الالتزام الدستوري للدولة الفنزويلية بوضع سياسة شاملة، في المناطق الحدودية البرية والجزرية والبحرية.

في السياق نفسه، أوضحت شركة "إكسون موبيل" النفطية أنها ستواصل زيادة الإنتاج في الحقول البحرية قبالة جويانا على الرغم من تصاعد النزاع الإقليمي.

ويعود النزاع بين فنزويلا وجويانا لعقود ماضية، حيث تطالب كاراكاس بمنطقة إيسيكويبو الغنية بالمعادن، والتي تغطي حوالي ثلثي مساحة جويانا، وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق السلام الموقع في منطقة البحر الكاريبي في ديسمبر لتخفيف التوترات بشأن خطوط ترسيم الحدود.

وبموجب اتفاق أرجايل الموقع في جزيرة سانت فنسنت في شهر ديسمبر من العام الماضي 2023، اتفقت الدولتان على عدم استخدام القوة أو تهديد بعضهما البعض وتوسطت في المحادثات البرازيل وحكومات منطقة البحر الكاريبي.