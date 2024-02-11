بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء مباحث مديرية أمن القاهرة وموعد تنفيذها

اعتمد اللواء أشرف الجندى مدير امن القاهرة واللواء علاء بشندى مدير مباحث العاصة حركة تنقلات لقرابة 50 من رؤساء المباحث ومأمورى الأقسام والمعاونين.

وقال مصدر امنى بأن حركة التنقلات سيتم تنفيذها يوم 15 فبراير الجارى وسيتسلم رؤساء المباحث والادارات مناصبهم الجديدة .

وشملت حركة التنقلات تعيين الرائد محمد الشيخ رئيس مباحث لقسم قصر النيل خلفا للمقدم حسام عشماوى، والمقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث الزاوية الحمراء خلفا للرائد احمد جمعة والمقدم محمد محجوب رئيس مباحث القطامية، و المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث الجمالية،والرائد اسلام مجدي رئيس مباحث الدرب الأحمر، والمقدم شادي الشاهد ، المقدم عز المليجي رئيس مباحث عابدين، المقدم إسلام عبد العال مفتش الغرب، والمقدم أحمد مختار رئيس مباحث البساتين، والعقيد محمد رضا مفتش بولاق،، المقدم محمد البغدادي رئيس مباحث الزيتون الرائد إسلام عز رئيس مباحث روض الفرج والمقدم مصطفي البلتاجي رئيس مباحث عين شمس، المقدم أحمد عبد الله رئيس مباحث التبين، المقدم كريم البحيري رئيس مباحث التجمع الأول خلقفا للمقدم تامر عبد اشلافى ،، والمقدم أحمد نبيل قدري رئيس مباحث ثالث مدينة نصر، والمقدم أحمد جمعة مباحث الأموال العامة، المقدم أحمد ثروت رئيس مباحث بدر، المقدم أحمد مصلح رئيس مباحث المرج.



وكان أعتمد مدير أمن القاهرة، اللواء أشرف الجندي، حركة تنقلات لعدد من لضباط المديرية، شملت الحركة تعيين العميد خالد سيف لقطاع جرائم النفس، والعميد محمد الشموتي لإدارة المال، والعميد شوقي السيد للتحريات.

شملت الحركة تعيين العميد وائل الشموتي لقطاع مكافحة المخدرات، والعقيد تامر فراج للمرور، والعميد عمرو خاطر للعمليات، والعميد محمد العربي لمباحث التموين.

"غانم" للشرق و"خلف الله" للشمال

كان مدير أمن القاهرة، اللواء أشرف الجندي، اعتمد حركة تنقلات لعدد من قيادات القطاعات الأمنية بالمديرية.

شملت الحركة تعيين العميد علاء خلف الله بقطاع شمال القاهرة، ونقل العميد وائل غانم من مدير قطاع الجنوب لقطاع شرق القاهرة، والعميد أحمد هدية لقطاع الجنوب والعميد محمد دويدار لقطاع غرب القاهرة، والعميد أيمن عبدالهادي بقطاع تأمين القاهرة الجديدة، والعميد أحمد عبدالعزيز مفتشًا للوحدات، والعميد أشرف جوهر لتنفيذ الأحكام، والعميد محمد السيسي لمباحث العاصمة الإدارية، والعميد أحمد إدريس بقطاع تأمين الطرق والمنافذ.