حصاد الموسم السينمائى قبل دراما رمضان.. أفلام البطولة الأولى تتصدر.. وبيومى فؤاد الخاسر الأكبر.. ومنى زكي الرهان الرابح دائما 

شاركت مجموعة من الأفلام بين موسم رأس السنة السينمائى وموسم إجازة منتصف العام الدراسي، وقبل أسابيع قليلة من بداية السباق الرمضانى لموسم الدراما، وانتظار الجمهور المصرى والعربى لدراما رمضان المصرية، مع وجبة فنية دسمة تزخر بمجموعة من أبرز نجوم وصناع الفن، نرصد لكم حصاد الموسم السينمائى وبورصة جمهور السينما فى تقييم أبطاله.

مفاجآت نجوم البطولة الأولى

البطولة الأولى لنور النبوى فيلم الحريفة يتصدر

تصدر فيلم الحريفة دور العرض السينمائى خلال الموسم الحالى، واستطاع الفيلم رغم أنه البطولة الأولى للفنان الشاب نور النبوي ومجموعة من الشباب ومشاركة نجم الكرة الكابتن أحمد حسام ميدو، إلا أنه حقق إيرادات كبيرة، ونجح فى حجز مكانه وسط كل أفلام الموسم السينمائى، وتربع على إيرادات شباك التذاكر السينمائى.

قدم الفيلم توليفة لسينما الشباب، ببساطة الفكرة والاقتراب من تفاصيل الجمهور، بين حماس مباريات الكرة، ومباريات التمثيل بين الأبطال، مما وصل إلى الجمهور ونجح فى تصدر شباك التذاكر إلى الآن.

الفيلم بطولة نور النبوى، كزبرة، أحمد حسام ميدو، خالد الدهبى، بيومى فؤاد، احمد غزى، تأليف إياد صالح والإخراج رؤوف السيد.

أحمد العوضى.. نجم الأكشن المنتظر

شارك الفنان أحمد العوضى فى الموسم السينمائى الحالى للمرة الأولى كبطل سينمائي، وذلك من خلال أحداث فيلم "الإسكندرانى" للمخرج خالد يوسف.

وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا مع الجمهور فور طرح الفيلم بدور العرض السينمائى، وقدم العوضى قدرات بدنية وجسدية هائلة، تؤكد على فنان أكشن من طراز الفنون القتالية، وهو ما لاقي قبولًا كبيرًا مع الجمهور، وظل يتصدر إيرادات السينما لأيام كثيرة.

الفيلم بطولة أحمد العوضى، زينة، محمود حافظ، حسين فهمى، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، والإخراج خالد يوسف.

منى زكي.. الحصان الرابح

رغم طرح فيلم "رحلة ٤٠٤" فى منذ أيام، إلا أن الفنانة مني زكي بنجوميتها وجماهيريتها، وثقة الجمهور بها وباختياراتها، استطاع الفيلم أن ينافس وبقوة منذ طرحه بدور العرض السينمائى.

يضم الفيلم مجموعة من أبرز نجوم السينما، وهو ما ساعد فى ثقل كبير للفيلم، ففى كل دور بالعمل تجد نجما من العيار الثقيل يقدم تناغما فنىا كبيرا بين الأبطال المشاركين له فى كل مشهد.

الفيلم بطولة مني زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوى، شيرين رضا، محمد علاء، عارفة عبد الرسول، رنا رئيس، سما إبراهيم، والإخراج هانى خليفة.

محمد إمام.. فيلم عابر للقارات

يشارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أبو نسب"، ويحقق الفيلم نجاحات كبيرة منذ طرحه بدور العرض السينمائى.

ومن أهم تلك الأسباب نجاح محمد إمام على مدار سنوات بالكثير من الأفلام السينمائية، حتى أصبح يمتلك شعبية وجماهيرية كبيرة ونال ثقة جمهوره.

ومن أهم الأسباب التوأمة الفنية بينه وبين الفنانة ياسمين صبري، وهو العمل الثالث الذى يجمعهم، وفى كل مرة يحقق الثنائي نجاحا كبيرا، للكيميا الفنية بينهما.

ووصل الفيلم إلى دور العرض السينمائى الخليج العربى، بل وأصبح عابرًا للقارات، وتواجد بأسبانيا وهى المره الأولى لفيلم عربي بسينمات أسبانيا.

فيلم شماريخ.. معادلة تفوق لم تنجح

انتظر الكثير من الجمهور والنقاد، طرح فيلم شماريخ بدور العرض السينمائى، وذلك تفاؤلًا بتوقع حالة نجاح كبير لدى الجمهور وذلك لعدة أسباب أبرزها هو نجوم العمل، الفنان أسر ياسين والفنانة أمينة خليل، خالد الصاوى، والراحل مصطفى درويش، إلى جانب مخرج العمل عمرو سلامة، والذى يعد أحد المخرجين المهمين بالسينما المصرية.

الحبكة الدرامية للفيلم والتى تمثل بين الشكل الاجتماعي الممزوج بالأكشن والتصاعد الدرامي للأحداث بشكل تشويقى، ورغم كل ذلك لم يحقق الفيلم المنتظر منه وأن يتصدر الصفوف الثلاثة فى المقدمة للسباق السينمائى الحالى.

الضيوف الجدد لدور العرض السينمائى

أنف وثلاث عيون.. إعادة إحياء فني

تم طرح فيلم أنف وثلاث عيون بدور العرض السينمائى، وهو إعادة إحياء فنى لفيلم "أنف وثلاث عيون"الذى تم تقديمه منذ سنوات، بأجيال فنية مختلفة.

وعلق الأبطال أن الطرح الفنى يختلف عما سبق، وأنه إعادة إحياء فنى ولكن باختلافات فى الطرح والسياق، وحقق الفيلم حتى الآن أرقاما مقبولة بشباك تذاكر السينمات، ويعرض الفيلم أيضًا بسينمات الخليج العربي.

الفيلم بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمي أبو ضيف، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، سلوي محمد على، إخراج أمير رمسيس.

فيلم السيستم آخر المنضمين

يطل علينا أيضًا فيلم "السيستم"، للنجم طارق لطفى والفنانة بسنت شوقى، نسرين طافش، أحمد الفيشاوي، والإخراج أحمد البندارى.

فيلم "وقت إضافى".. يحتاج وقتا إضافىا

وينتظرعرض فيلم "وقت إضافي" يوم ١٤ فبراير، وتدور أحداثه حول مجموعة من النصابين يرتادون منتجعا صحىا خاصا بصفوة المجتمع، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

الفيلم بطولة باسم سمرة، خالد الصاوى، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، عماد رشاد، والإخراج أسامة عمر.

درويلة.. ضيف جديد بإيرادات ضعيفة

بعد طرح فيلم "درويلة"، بدور العرض السينمائى خلال الأيام القليلة الماضية، لم يقدم الفيلم أى منافسة حتى الآن، بل يحجز مكانه بين المركز العاشر والثامن والحادى عشر.

ويقدم الفيلم فى إطار تشويقى درامى، بتصاعد للأحداث بشكل غموض، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، حسني شتا، لبني ونس، نهال نور، والإخراج معوض اسماعيل.

الأفلام المغادرة.. بيومي فؤاد الخاسر الأكبر

تم رفع بعض الأفلام السينمائية نتيجة ضعف إيرادات شباك التذاكر، وضعف الإقبال من قبل الجمهور، وأبرز الخاسرين الفنان بيومي فؤاد، حيث تم رفع فيلم كارت شحن بعد ضعف إيراداته، ثم تم رفع فيلم "أنا وابن خالتى" من دور العرض السينمائى لنفس الأسباب، وربط الجمهور ذلك بسبب موقفه الأخير من الفنان محمد سلام واحدث بعد تعاطف الأخير مع غزة، ورد الفنان بيومي فؤاد بمهاجمة سلام، وعانى بسبب ذلك من مقاطعة الجمهور لأفلامه ليخرج الفنان بيومي فؤاد الخاسر الأكبر من الموسم السينمائى.

فيلم مقسوم.. تجميعة أبطال لم تجد جماهيرية

تم رفع فيلم مقسوم من دور العرض السينمائى، بعد إيرادات بلغت ما يقارب مليونا و٣٠٠ ألف، وهو ما أدى إلى سحب الفيلم، بعد أسابيع من العرض.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم ليلى علوى، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، والإخراج كوثر يونس.