TLD-The Land Developers تطلق "Aspire" الأكثر تميزًا في قلب مشروع أرمونيا بحجم استثمارات مليار جنيه

أعلنت شركة TLD-The Land Developers، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن إطلاق مرحلتها الجديدة “Aspire” في مشروع أرمونيا بحجم استثمارات مليار جنيه، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يضمن سهولة الوصول إلى جميع الخدمات والمرافق لخلق تجربة معيشية فريدة لقاطني المشروع.

ويتمتع Aspire بتصميمات فريدة وعصرية، لمجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تصل إلى 350 وحدة تتراوح مساحتها بين 87 و303 متر مربع، وضعت بطريقة مميزة تضمن وصول ضوء الشمس لمختلف الأنحاء لتوفر منظر بانورامي مريح من داخل المنزل يطل على مناظر طبيعية خلابة وحمام سباحة مركزي، ولاندسكيب، تحيط بالمشروع لخلق بيئة متناغمة وعملية لضمان تجربة معيشية فريدة مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية.

ويجسد إطلاق Aspire التزام TLD بتقديم مشروعات عقارية استثنائية تلبي احتياجات وتطلعات العملاء، حيث تقع في قلب مجمع للخدمات المتنوعة والتي تشمل حمامات سباحة، ومناطق مخصصة للأطفال، ومناطق ترفيهية، تضمن الحفاظ على أجواء الألفة بين العائلة والأصدقاء بالإضافة إلى قربه من المول التجاري.

وتقدم "Aspire" تصاميمًا هندسية راقية، تضمن التباعد بين المباني لتوفير أكبر قدر من الراحة والخصوصية اللازمة لساكنيها، لتجربة معيشية مختلفة وجودة حياة أفضل بالإضافة إلى خدمات متكاملة تُلبي احتياجات العملاء وتُعزز من قيمة الاستثمار، مع توفير مساحات خضراء شاسعة مما يسهم في تحسين جودة الحياة لقاطني المشروع .

وتعليقاً على إطلاق “Aspire” صرح عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD- The Land Developers: "نحن سعداء بإطلاق “Aspire” والذي يعكس التزامنا بتقديم مشروعات عقارية عالية الجودة بهدف تلبية احتياجات العملاء وتطوير السوق العقاري في مصر. ونثق أن "Aspire" سيحظى بإقبال كبير من العملاء، لما يتمتع به من مقومات فريدة بتصميماته الهندسية الراقية وخدماته المتكاملة."

وأضاف الطيبي: "نستهدف من خلال مشروع Aspire تقديم تجربة سكنية فاخرة لقاطني العاصمة الإدارية الجديدة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز، لتتماشى مع الاعتبارات البيئية والاستدامة التي نضعها على رأس أولوياتنا، وذلك استنادا إلى الثقة الكبيرة التي نتميز بها داخل السوق العقاري في مصر إلى جانب التزامنا بمواعيد التسليم ومواصفات التعاقد".

ويأتي إطلاق "Aspire" بعد نجاح مبيعات المرحلة الأولى والثانية والثالثة من مشروع أرمونيا، حيث تم بيعهما بالكامل وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والتميز، مما يُؤكد ثقة العملاء في TLD والتزامها بتقديم مشروعات عالية الجودة، حيث يقدم مشروع أرمونيا 1750 وحدة سكنية فاخرة، على مساحة 42 فدان، حيث تم بناء وحدات المشروع على 20٪ فقط من المساحة الكلية للمشروع، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء، ويوفر المشروع خدمات ومرافق متميزة تلبي احتياجات العملاء اليومية لتجربة معيشية مختلفة وجودة حياة أفضل.

وأعلنت TLD الانتهاء من المراحل الأساسية بمشروع أرمونيا وعدد من المباني بشكل كامل، حيث تم تنفيذ إنشاءات المرحلة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك، تم بناء عدد من الهياكل الخرسانية لعدد من المباني الجديدة، حيث يجرى العمل على أعمال الأساسات والهيكل الخرساني في 7 مباني بجانب تجهيز 7 اخرين لبدأ الأعمال الخرسانية واستمرار أعمال التشطيب الخرساني لعدد 6 مباني، بالإضافة إلى انتهاء تنفيذ 85% لمبنى Xl، كما يجري العمل على سور المشروع الرئيسي بالتزامن مع الانتهاء من عناصر التنسيق النباتية والإنشائية بما في ذلك المساحات الخضراء، وإضاءة المناظر الطبيعية، وتمهيد الطرق الداخلية ، وإضاءة الشوارع.