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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مصرع وإصابة 15 شخصًا إثر سقوط سيارة في واد عميق شمال الهند

سقوط سيارة في واد
سقوط سيارة في واد عميق شمال الهند
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرون بجروح من جراء انزلاق سيارة دفع رباعي كانت تنقلهم على الطريق وسقوطها في واد عميق بمقاطعة كيشتوار في ولاية جامو وكشمير شمال الهند.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية أمس السبت، عن مسؤولين قولهم إنه تم التعرف على هويات الضحايا القتلى الذين من بينهم طفل (يبلغ من العمر 15 عامًا)، بينما كان من بين المصابين أربعة جرحى يرقدون في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج اللازم في المستشفى.

وأعلنت إدارة مقاطعة كيشتوار صرف مبلغ مالي كإغاثة فورية مدفوعة على سبيل الهبة لأسر الضحايا وكذلك المصابين بجروح حرجة.

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