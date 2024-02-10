عباس حلمي يستقبل وزير النقل والاتصالات البلغارى

استقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية جورجي جفوز ديكوف، وزير النقل والاتصالات البلغارى لبحث سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني .

فى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالوزير البلغارى ، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزه التى تجمع بين البلدين فى مختلف المجالات .

و أعرب عن تطلعه لدفع مزيد من آفاق التعاون وتعزيز الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا فى مجال صناعة النقل الجوى على النحو الذى يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين .



من جانبه أكد جورجى جفوز ديكور وزير النقل والاتصالات البلغارى حرص دولته على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الحالية شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين فى مختلف المجالات وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.

واشاد الوزير البلغارى باعمال التطوير التى يشهدها قطاع الطيران المدنى المصرى في مختلف الأنشطه خلال الفترة الحالية، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصرى لنقل خبراته فى مجال النقل الجوى خاصه فى مجال تدريب الطيارين والمراقبه الجويه .

حضر اللقاء من الجانب البلغارى انا ناتوفا نائب وزير النقل والاتصالات البلغارى ومن الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطه الطيران المدنى والطيار ممدوح غنيم رئيس شركه مصر للطيران للشحن الجوى ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدوليه والاتفاقيات بديوان عام الوزاره.