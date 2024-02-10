250 مليون يورو لتأسيس شركة تكنولوجيا الأخشاب وتصنيع الألواح الخشبية 

فى إطار سياسة ورؤية وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحويلها إلى منتجات ذات القيمة المضافة ودعم توجه الدولة المصرية نحو بناء كيانات اقتصادية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة لمواردها وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة ومن هذا المنطلق تستكمل الوزارة العام الجارى 2024 خمسة مشروعات للبتروكيماويات تستهدف دعم الاقتصاد الوطنى بتغطية السوق المحلية وتصدير الفائض .



مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF

يأتى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF ، تماشياً مع سياسة الدولة التى تولى أهمية كبرى للمشروعات البيئية وأحد الحلول التى تطبقها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم جهود الدولة فى الاستفادة من قش الأرز وحل واحدة من أهم التحديات البيئية فى مصر وخلق فرصة للاستغلال الاقتصادى وتحقيق قيمة مضافة خاصة مجابهة ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئى الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز. فقد تم تأسيس شركة تكنولوجيا الأخشاب(Wotech) لإنتاج وتصنيع الألواح الخشبية متوسطة الكثافةMDF بتكلفة تقديرية حوالى ٢٥٠ مليون يورو، وبطاقه إنتاجية ٢٠٥ آلاف متر مكعب سنوياً اعتماداً على كمية ٢٥٠ ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام ، وذلك من خلال التعاقد مع شركة Siempelikamp (صاحبة تكنولوجيا التصنيع وموردة خط الإنتاج والتى تعتبر من أكبر موردى تكنولوجيا صناعة الألواح الخشبية وشركة بتروجت مقاول عام المشروع) والقائمة بأعمال تصميمات المرافق والمبانى وتصنيع وتركيب الهياكل المعدنية بالإضافة إلى الأعمال التكميلية لخط الإنتاج كما سيتم توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة للمصنع من خلال شركة سان مصر. مالكة محطة الكهرباء بنظام تعاقد ٨٠٠.وذلك وفقا لتقارير وزارة البترول والثروة المعدنية .

مشروع مجمع إنتاج الصودا اش ومشتقاته

فى إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومنها مدينة العلمين الجديدة، وتوافقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المتاحة بعصر من خلال إنتاج منتجات ذات عائد اقتصادى جذاب فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلى، فقد تم تأسيس الشركة المصرية للصودا اش بأرض الشركة القابضة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة دولار، ويهدف المشروع إلى إنتاج الصودا أش ومشتقاتها أومنها كربونات حيث يتم تنفيذ المشروع من خلال شركات قطاع البترول المصرية بالتعاون الصوديوم وبيكربونات الصوديوم وبيركربونات الصوديوم والسيليكا مع شركات أجنبية، وذلك من خلال التعاقد مع شركة إنبى كاستشارى المترسبة بطاقة إنتاجية ٦٠٠ ألف طن سنوياً يتم رفعها إلى مليون طن.

فى المرحلة الثانية، وبتكلفة استثمارية قدرها ٦٨٤ مليون دولار. تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى للمشروع والتى أعطت مؤشرات اقتصادية جاذبة والتى بناء عليها ثم البدء فى تدبير تحويل المشروع من خلال تعيين تحالف( البنك الأهلى المصرى البنك الأفريقى لتنمية الصادرات افركسيم) استشارى مالى للمشروع والذى يقوم حاليا بالتواصل مع جهات التمويل العالمية لتأمين تحويل المشروع بالكامل من الخارج بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى .

وفى إطار الخطوات التنفيذية للمشروع، ثم طرح مناقصة اختيار مقاول عام المشروع وجار حالياً أعمال التقييم ومن المخطط أن يتم الاختيار والترسية خلال الربع الثانى من ٢٠٢٤ وبالتوازى جار تأمین اعداد موقع المشروع بالمرافق وكذلك استصدار الرخصة الذهبية للمشروع بالإضافة إلى تأمين المواد الخام للمشروع بالكامل محليا وكذلك تم تأمين تسويق منتجات المشروع من خلال توقيع اتفاقيات مبادئ ومذكرات تفاهم جار تحويلها إلى اتفاقيات نهائية.