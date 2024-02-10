محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية بنسبة 55%

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المتعلقة بالخطة الإستثمارية أو المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " فيما يتعلق بقطاع الطرق ، وفى هذا الإتجاه وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى مديرية الطرق بسرعة الإنهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز ، وأيضاً داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

مكلفاً بالعمل بشكل متوازى بقطاع الطرق بحيث يتم تنفيذ أعمال الرصف أولاً بأول فور الإنتهاء من أعمال البنية التحتية المتعلقة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات حتى تكتمل منظومة التطوير والتجميل بشكل متناسق ومتكامل .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان يتم العمل بشكل منتظم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لنهو الأعمال المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ تجاوزت الـ 50 % حيث جارى إستكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمنطقة الصداقة الجديدة .

موضحاً بأنه يجرى حالياً إستكمال أعمال الرصف بنطاق حى الصداقة الجديدة وأيضاً مدخل مجمع المدارس، لتضم بذلك الأعمال كافة الشوارع الرئيسية والجانبية بالمنطقة.

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