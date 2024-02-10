رسميا.. صعود نادي شرم الشيخ إلى الدوري الممتاز

حقق نادي شرم الشيخ، انجازًا مهمًا بصعود فريقه وتأهله رسمياً إلى دورة الترقي المؤهلة للممتاز (ب) بالدورة الثلاثية التي تجمعه مع دمياط والرباط بعد نهاية الجولة الخامسة للمجموعة السابعة (ب).

كانت المجموعة السابعة ( ب) تضم كلًا من: فريق نادي شرم الشيخ الذي تصدر المجموعة بـ7 نقاط، ومركز شباب الطور ثاني المجموعة بمجموع 4 نقاط، ومركز شباب الوادي ثالث المجموعة بـ3 نقاط، وجاء في الترتيب الأخير مركز شباب أبوزنيمة برصيد نقطة واحدة. ولعب فريق نادي شرم الشيخ ثلاث مباريات فاز في مبارتين وتعادل في مبارة واحدة ، وله 10 أهداف وعليه هدفين.

في سياق آخر هنأ محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد مسعد، وكيلا المديرية وجميع العاملين بالمديرية البطل أحمد البيه وجيه، الذي نجح في الحصول على المركز السادس في بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد عام 2009 ، المقامة بنادي شباب النصر- محافظة الفيوم-، خلال الفترة من السبت 3 فبراير 2024 إلى الخميس 8 من نفس الشهر.

كما هنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء عبر “البوابة نيوز” الكابتن جلال سلامة، مدرب منتخب جنوب سيناء للملاكمة، لافتًا إلى أن اللاعب أحمد البيه وجيه هو أحد الناشئين الواعدين وابن المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي بجنوب سيناء.

وأكد فتحي، أن المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي حقق نجاحًا للرياضة بجنوب سيناء وأعد أبطالًا أصبحوا ينافسون على مستوى الجمهورية، ويحصدون مراكز متقدمة، وأن المشروع يلقى رعاية وتشجيع من الدولة ووزارة الشباب والرياضة، ودعم وتشجيع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومشيرًا إلى أن التفوق في المشروع وتحقيق بطولات يمنح طلاب المدارس درجات تفوق رياضي في الشهادات التعليمية.

وأضاف: أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتابع بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

يشار إلى أن مراسم البطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد عام 2009 ، المقامة بنادي شباب ناصر في محافظة الفيوم، بدأت بتوقيع الكشف الطبي على اللاعبين والوزن لعدد 13 وزنًا من 46 كيلو إلى +80 كيلو، ثم تلاها المؤتمر الفني للبطولة.

