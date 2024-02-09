الإمارات تتصدى لهجمات إلكترونية نفذتها تنظيمات إرهابية

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن نجاح المنظومات السيبرانية الوطنية في التصدي لهجمات إلكترونية "بائسة" نفذتها تنظيمات إرهابية سيبرانية استهدفت عددًا من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة.

وأوضح المجلس أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، والتي تمكنت من التصدي باحترافية وكفاءة واستباقية لهذه الهجمات السيبرانية الإرهابية الفاشلة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته.

وأضاف المجلس أنه تم تحديد هوية هذه التنظيمات الإرهابية وموقع إطلاق هجماتها السيبرانية، والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني.

وأكد المجلس مواصلة جميع فرق العمل الوطنية العمل على تحصين الفضاء الرقمي للدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية رقمية فائقة التطور قادرة على التعامل بمرونة عالية مع الهجمات السيبرانية والتصدي لها في وقت قياسي.

ودعا المجلس جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي التأثر بالهجمات السيبرانية المحتملة.

وشدد المجلس على أهمية التصدي لأنواع الهجمات السيبرانية على اختلافها من قبل القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني وتنبيه الجهات لأي أنشطة إلكترونية مشبوهة قد تضر بأنظمتها وبيئاتها الإلكترونية.

وتُعد هذه الحادثة تأكيدًا على أهمية تعزيز الأمن السيبراني في ظل ازدياد الهجمات الإلكترونية على مختلف دول العالم.

وتُؤكد الإمارات العربية المتحدة على التزامها بتعزيز الأمن السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية من أي تهديدات.

وتُناشد جميع المؤسسات والأفراد بضرورة اتباع أفضل الممارسات لحماية أنفسهم من الهجمات السيبرانية.

وتُشير هذه الحادثة إلى أهمية التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات المشتركة.

وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائدًا في مجال الأمن السيبراني، وتُشارك بنشاط في الجهود الدولية لتعزيز الأمن السيبراني على مستوى العالم.