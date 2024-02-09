ابن عمه ذبحه فى الشارع أمام المارة.. تشييع جثمان ضحية منطقة الفواخير بالفيوم

شيع العشرات من أهالي منطقة الفواخير دائرة قسم ثان الفيوم، جثمان شاب، إلى مثواه الأخير، والذي راح ضحية قام ابن عمه بذبحه امام الماره فى الشارع الذي يقطن به وفر هاربا، وذلك وسط حزن شديد وبكاء الاهل والأصدقاء.

كانت قد شهدت منطقة الفواخير بمحافظة الفيوم واقعة مأساوية بشعة، راح ضحيتها احد شباب المنطقة، ويدعى عبده محمد ٢٢ سنه، حيث اقدم شخص على إنهاء حياة ابن عمه ذبحا، بمنطقة الفواخير بدائرة قسم ثان الفيوم

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم ثان الفيوم، مفاده، ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغا من الأهالي بقيام شاب بإنهاء حياة ابن عمه ذبحا وفصل رقبته عن جسده وفر هاربا.

فور البلاغ انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم وكشفت المعاينة الأولية أن شابا في العقد الثالث من العمر تم ذبحه على يد أخر في ظروف غامضة.



وكشف تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها العقيد محمود هيبه مفتش مباحث القسم، والرائد هشام حسن، رئيس المباحث، أن الجاني هو إبن عم القتيل، وأثناء مرور المجني عليه بالحارة قام الجاني بطعنه ثم فصل رقبته من جسده وفر هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط الجاني والأداة المستخدمة.



نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، ومعرفة أسباب الوفاة وتم فرض كردون أمني بموقع الحادث، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وأمرت بسرعة ضبط الجاني لتقديمه للعدالة ومباشرة التحقيق.