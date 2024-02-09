أوكرانيا تتهم روسيا بتكثيف الهجمات الكيماوية

اتهمت أوكرانيا، اليوم الجمعة، روسيا باستخدام مواد كيميائية سامة في أكثر من 200 هجوم في ساحة المعركة في شهر يناير الماضي وحده، وهي زيادة حادة فيما قالت كييف إنها حالات مسجلة لاستخدام القوات الروسية للمواد الكيميائية السامة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عامين، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ونفت موسكو مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا واتهمت القوات الأوكرانية باستخدامها، وهو ما تنفيه كييف. ولم يقدم أي من الجانبين أدلة ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من أي استخدام من قبل أي من الجانبين.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: "تم تسجيل 815 حالة استخدام ذخيرة محملة بمواد كيميائية سامة من قبل الاتحاد الروسي. من بين هذه الحالات، 229 حالة في يناير 2024 فقط."