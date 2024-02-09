خلافات مالية.. إصابة سائق وعامل في مشاجرة مسلحة بأوسيم

أصيب سائق وعامل بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات مالية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة بشتيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "مجدي م" 28 سنة، سائق مصاب بطلق ناري بالفخذ، "محمد ي" 35 سنة، عامل، مصاب بكسر في عظمة إثر طلق ناري، وطرف "محمد أ" 40 سنة، "له معلومات جنائية مسجلة"، بسبب خلافات مالية، قام علي إثرها الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية علي الطرف الأول محدثا إصابتهما، وجرى نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.