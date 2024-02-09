28 فبراير.. مؤتمر صحفي للبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة البارالمبية بالقاهرة

تعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفروعربية الأولى للكرة الطائرة الباراليمبية مؤتمرًا صحفيًا يوم 28 فبراير الجاري بأحد فنادي القاهرة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة باستضافة مصر للبطولة خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة برئاسة الإعلامي إيهاب حسنين، وبدعم من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة اجتماعًا موسعًا حضره الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة والإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية والذى شارك في الاجتماع عبر تطبيق زووم، لتواجده حاليًا في الامارات رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني لالعاب القوى البارالمبية المشارك في بطولة فزاع الدولية والدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، واللواء منصور المحمدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة، ورؤساء اللجان الفرعية باللجنة العليا المنظمة للبطولة.

واعطي الدكتور حسام الدين مصطفي تعليماته لكافة العاملين باللجنة البارالمبية بتسهيل مهمة اللجنة المنظمة للبطولة الافرو عربية ودعمهم التام للخروج بالحدث بصورة تليق باسم ومكانة مصر.

ويواصل الدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة اجتماعاته برؤساء اللجان الفرعية، للوقوف على آخر الاستعدادات قبل إنطلاقها والاطمئنان على كافة الاستعدادات حتى يكون الجميع على اتم استعداد قبل إنطلاق البطولة،

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن إحياء المطرب محمد صلاح لحفل افتتاح البطولة، بأغنية كتبت خصيصا من أجل الحدث.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هى: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.