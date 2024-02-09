"الكهرباء": تنفيذ شبكات وكابلات التغذية لتلبية متطلبات مشروع الدلتا الجديدة

أكدت وزارة الكهرباء، أن تغذية الدلتا الجديدة بالكهرباء يتضمن تنفيذ 18 محطة محولات عملاقة وإنشاء محطة محولات روافع الحمام 3 جهد 66/11 ك.ف والخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف مزدوج الدائرة لتغذية محطتي محولات روافع الحمام وإنشاء الخط الهوائي ثلاثي الموصل بين محطة محولات روافع الحمام وروافع الحمام، وإنشاء الخط الهوائي ثلاثي الموصل بين محطة محولات الدلتا الجديدة 2 ومحطة محولات روافع الحمام (12)، وأن قيمة العقود تصل إلى 800 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع بخلاف تكاليف 18 محطة محولات.

وقد انتهى القطاع فى وقت قياسى من تنفيذ شبكات وكابلات التغذية لتلبية متطلبات مشروع الدلتا الجديدة بأطوال تبلغ أكثر من 1500 كيلومتر لاستصلاح وزراعة مليون و200 ألف فدان لتكتمل بذلك المرحلة الأصعب بوصول التيار لكافة مناطق المشروع وذلك سابقا لكافة البرامج الزمنية المحددة لتشغيل الروافع واحتياجات المشروع.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التغذية الكهربائية للدلتا الجديدة يتم على مرحلتين الأولى العاجلة والتى تم الانتهاء منها وتتضمن تركيب محطات محولات متنقلة بالمواقع المطلوب تغذيتها بصفة عاجلة والمرحلة الثانية الدائمة لتنفيذ محطات المحولات والخطوط وربطها بالشبكة القومية على الجهود المختلفة لتلبية متطلبات روافع المياه ومشروعات استصلاح الأراضى، مؤكدا أن العمل فى توصيل شبكات الجهد المنخفض يسير سابقا للبرامج الزمنية المحددة وأن قطاع الكهرباء يستهدف مد كابلات أرضية بإجمالى 2000 كيلومتر وبتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه منها 650 كيلومترا.

وأكد أن برامج عمل القطاع تتزامن والمخططات الاستراتيجية للدولة وتتوافق معها وأن أى مخطط يتم وضعه وإقراره من الدولة يتبعه مبادرة من قطاع الكهرباء لتلبية متطلباته من الكهرباء، مؤكدا أن الأولوية لتلبية احتياجات مشروعات التنمية وفى مقدمتها استصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن تنفيذ خطوط الجهد العالى للدلتا الجديدة فى وقت قياسى غير مسبوق من الضبعة حتى العلمين لتلبية متطلبات المشروع العملاق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التى يقع فى نطاقها الجزء الأكبر من المشروع بانه تم الانتهاء من مد كابلات بطول 1500 كيلومتر فى نطاق عمل الشركة وتنفيذ حوالى 92 عملية تعديل وتغير للمسارات لاستكمال مد الخطوط للدلتا الجديدة واختيار الكابلات الأرضية بدلا من الشبكات باعتبارها الأقل أعطالا ونظرا لوجود هذه الخطوط فى مناطق جبلية حيث تتعرض للأتربة والتلوث والرياح الشديدة مما يؤثر على استقرار التيار فتم اعتماد الكابلات لتوفير تغذية دائمة ومستقرة للمشروع.

وأشار رئيس شركة الى انطلاق العمل بالشبكات الداخلية لتغذية الدلتا الجديدة فى نفس التوقيت الذى يتم فيه مد الخطوط الرئيسية وتم توفير الكابلات المطلوبة ووضع برنامج زمنى لتكون الكهرباء متواجدة بالتزامن والعمل فى المشروع العملاق مشيرا الى قيام الشركة بتغذية 7 محطات رفع مياه عملاقة تخدم المشروع بالإضافة إلى محطة معالجة الحمام وتعديل خطوط الكهرباء المعترضة تنفيذ المشروع جنوب محور الضبعة.

وأكد جاهزية الشركة للعمل لتنفيذ أي تكليفات جديدة تخدم الدولة وبرامج التنمية فورا وفى أسرع وقت.

وقال عبد الشافى استكمال مد كابلات المشروع وفقا للبرامج الزمنية وأولوية العمل التى تحددها الجهات المشرفة على العمل فى المشروع، حيث تبلغ إجمالى اطوال الكابلات حوالى ألفين كيلو وهى جاهزة الآن للافتتاح.