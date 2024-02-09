اليوم .. شبورة كثيفة تصل للضباب وطقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء.

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 27 العظمي والصغرى 10 درجة .