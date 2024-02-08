612 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 23.5% والـ 27% في بنكي الأهلي ومصر

جمع بنكا الأهلي المصري ومصر حصيلة بقيمة 612 مليار جنيه من شهادات الـ 27% والـ23.5% منذ إصدارها في 4 يناير وحتى الأن.

وأعلن بنك مصر، عن جمعه حصيلة بقيمة 217 مليار جنيه من الشهادات، ومن جانبه كشف البنك الأهلي المصري عن جذب حصيلة بقيمة 395 مليار جنيه منذ طرحها.

وكان قد أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر عن إصدار شهادات جديدة ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا.

وتصدر هذه الشهادة الادخارية بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنكين من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).

ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.