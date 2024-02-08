تعليم شمال سيناء يبحث الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني

الخميس 08/فبراير/2024 - 02:26 م

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم اجتماعاً هاماً لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تنفيذاً لتوجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وناقش الإجتماع عدد من النقاط الهامة والتي تضمنت الوضع النهائي للكتب الدراسية وكذلك كافة المواضيع الخاصة بالعملية التعليمية من المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني والتأكيد علي انتظام العملية التعليمية من خلال المتابعه المستمره لحضور وغياب الطلاب والإلتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعه الغياب اليومي للطلاب و تشغيل الأغاني الوطنيه بالإذاعة المدرسيه منذ الصباح الباكر وقبل بدء طابور الصباح وأثناء فترة الفسحه و نشر الوعي الوطني والتحدث مع الطلاب على القضيه الفلسطينيه، والأحداث الجارية في غزة ومتابعه مبادره ترشيد الطاقه والمياه ومتابعه نشر الوعي الوطني والولاء والإنتماء.

كما ناقش الاجتماع تفعيل يوم النشاط وعمل تقارير بذلك وعمل لوحه شرف بكل مدرسه لكلا من الطالب المثالي والمعلم المثالي وإظهارها في مكان لائق. ومتابعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بطرق جديدة خارج الصندوق تحفز الطلاب والطالبات علي الحضور

كما ناقش الاجتماع متابعة إجراءات الصيانة البسيطة بالمدارس التي حدثت أثناء فترة إجازة نصف العام والتأكيد علي تفعيل التسجيل الالكتروني للغياب والتاكيد على تحقيق الانضباط المدرسي من خلال المتابعات المستمره للمعلمين ومتابعه الجداول المدرسيه وتوزيع المهام والاشراف المدرسي والاحتياطي ومتابعه تفعيل لائحه الانضباط المدرسي والتشديد على حظر استخدام العقاب البدني للطلاب.

كما جدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الثقة للمعلمة حنان محمد المداح مديراً عاماً للشئون التنفيذية.