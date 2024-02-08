نصر عبده: الجيش الإسرائيلي لديه بالفعل ترسانة عسكرية قوية.. لكنه لم يحقق انتصارا عسكريا حتى الآن

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، نائب رئيس تحرير جريدة "البوابة نيوز"، نؤكد للجميع وللعالم الصامت، إن الحرب في غزة دخلت في شهرها الخامس، وأن هناك ما يقرب من 28 ألف شهيدا حتى الآن معظمهم من الأطفال والنساء، وما يقرب من 70 ألف مصابا، وأكثر من 65 % من مباني وبنية تحتية لغزة قصفت وانهارت تماما بسبب العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة.

وتساءل الكاتب الصحفي نصر عبده، خلال تغطية مباشرة على قناة النيل للأخبار، اليوم الخميس: هل حقق هذا الجيش الذي يصور ويخيل لنفسه وللآخرين أنه من أقوى الجيوش أي انتصار؟ مؤكدا أن الجيش الاسرائيلي لديه بالفعل ترسانة عسكرية قوية، لكنه حتى الآن لم يستطع تحقيق أي انتصار عسكري داخل قطاع غزة.

وأضاف أنه لا يوجد أي تقدم في الاجتياح البري لغزة، ولم يستطع جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير أسير واحد عن طريق العمليات العسكرية، ولكن تم الإفراج عن الأسرى ضمن "الصفقة التبادلية" التي تمت بجهود مصرية قطرية.