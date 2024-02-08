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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا تطور قدراتها في مراقبة حركة الملاحة المائية من الفضاء

الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية
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أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها تعمل على تطوير تقنيات وآليات جديدة ستزيد من قدرات روسيا على مراقبة حركة الملاحة المائية باستخدام الأقمار الصناعية.

وقال بافل تشيرينكوف، مدير شركة "جونيتس" التابعة للوكالة: "تطوير الأقمار الصناعية القادرة على العمل مع أنظمة التتبع الآلي لحركة الملاحة (AIS) سيوفر لنا الاستقلالية عن الأقمار الأجنبية، لدينا اليوم منظومة Gonets التي توفر تغطية عالمية، ومنظومة أقمار Gonets 2.0 تؤمن أيضا خدمات الاتصالات والإنترنت في روسيا والمناطق المائية المجاورة لها من خلال الأقمار الصناعية".

وأضاف: "كوكبة أقمار Gonets المحدّثة ستحصل على تقنيات ووظائف إضافية لنقل بيانات أنظمة (AIS)، وستجهّز أقمار Gonets-M1 بوحدات إرسال واستقبال خاصة، الأقمار الجديدة ستوفر أيضا خدمات الاتصالات في جميع أنحاء روسيا، بما في ذلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها ومناطق القطب الشمالي، وستساعد على مراقبة حالة المرافق الحيوية وتأمين خدمات إنترنت الأشياء".

وأشار تشيرينكوف إلى أن كوكبة أقمار Gonets-M1 من المفترض أن تضم 28 قمرا ستعمل على ارتفاع 1500 م عن سطح الأرض، ومن المقرر الانتهاء من نشر هذه الأقمار في المدار عام 2029.

روسيا مراقبة حركة الملاحة المائية الفضاء الأقمار الصناعية