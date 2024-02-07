نزار الفارس يرد على ما نشرته «البوابة نيوز» بشأن حورية فرغلي: «إمتى بكيت بدل الدموع دم.. دي باستنى أول ما شافتني»

الأربعاء 07/فبراير/2024 - 11:58 م

استعرضت الإعلامية نهال طايل عبر برنامجها "تفاصيل"، الذي يُذاع على قناة صدى البلد، تصريحات الفنانة حورية فرغلي التي اختصت بها "البوابة نيوز"، وقالت خلالها إن الإعلامي نزار الفارس بكى بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته.

وخلال البرنامج استضافت "طايل" المذيع نزار الفارس عبر مداخلة هاتفية ليعلق على تصريحات النجمة حورية فرغلي ليقول: "أتعجب جدًا من تصريحات الفنانة حورية، وأتساءل أين بكيت بدل الدموع دم؟ هل فيه شات بيني وبينها يؤكد حقيقة كلامها أو أثناء لقائي معها؟ فبكائي تحديدًا كان أين؟ هل كان في منزلها؟

وأشار "الفارس" بالمعنى الدارج بسخرية، فأنا أموت وأعرف أنا بكيت لحورية فرغلي فين؟ عليها أن تقوم بإثبات هذا الكلام!!

وتابع: عندما رأتني حورية استقبلتني في منزلها بترحاب شديد، وقامت بتقبيل خدي الأيسر والأيمن وجلسنا سويًا ساعة كاملة، لافتًا إلى أن منزله لم "يخرب" مثلما قالت حورية فبيتي عامر بفضل الله تعالى، وأنا لست متزوجًا فأنا شخص عازب، هل من المعقول أن يكون بيت والدي ووالدتي قد خُرب.



واستطرد: ليس هناك خلاف بيني وبين حورية فرغلي على الإطلاق، وقد تواصلت معها كثيرًا في أزمتها المرضية الأخيرة، وكانت تطمئني علي صحتها وقلت لها: عندما آتي إلى مصر سوف أزورها في المنزل، وبالفعل منذ أيام قمت بزيارتها للاطمئنان عليها وهذا كل ما حدث أثناء زيارتي لها وأنا أكن لها كل الاحترام والتقدير وبيني وبينها كل الحب.