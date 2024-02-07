عباس يضغط من أجل اعتراف واشنطن بالدولة الفلسطينية في لقاء مع بلينكن

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله، حيث يقوم كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بجولته الدبلوماسية الخامسة في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي الاجتماع، ضغط عباس من أجل اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، ومن أجل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وشدد على أن السلام والأمن لا يمكن تحقيقهما في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين.

ودعا كذلك إلى زيادة الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي وتشريد الشعب الفلسطيني، في كل من غزة والضفة الغربية، ووضع حد لهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين.