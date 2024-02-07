مؤشرات أولية: نحو 70% من الناخبين شاركوا في الانتخابات الرئاسية المبكرة لأذربيجان

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة لأذربيجان في تمام الساعة الـ 7 من مساء اليوم (الساعة الـ 5 بتوقيت القاهرة) بكافة المراكز الانتخابية في عموم البلاد، حيث بدأت عمليات فرز الأصوات وسط مؤشرات على مشاركة كبير من قبل المواطنين.

وقال المسئول بلجنة الانتخابات المركزية فريد أوروجوف في تصريح صحفي له مساء اليوم قبيل إغلاق صناديق الاقتراع إن حوالي 4 ملايين و590 ألف ناخب قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة في عموم أذربيجان حتى الساعة الـ 5 من بعد ظهر اليوم بتوقيت العاصمة باكو، على نحو يشير إلى أن مستوى إقبال الناخبين يبلغ حوالي 85ر70%.

ويبلغ تعداد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات 6 ملايين و478 ألف ناخب، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية التي أدلى مواطنو أذربيجان بأصواتهم أمامها، 6537 مركزا تابعة لـ 125 دائرة انتخابية، ومنها بينها 218 مركزا أنشئت لدى البعثات الدبلوماسية خارج البلاد، لتمكين أبناء الجاليات الأذرية في الخارج ممن لهم حق التصويت من المشاركة والاقتراع.

وأضاف مسئول لجنة الانتخابات المركزية إن المراكز الانتخابية التي أدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، تم تزويدها بكل المعدات والإمكانيات اللازمة، وأنه يتم بث معلومات عن سير عملية الاقتراع إلى مركز المعلومات للجنة المركزية للانتخابات من خلال الكاميرات المزودة بتقنية البث المباشر التي جرى وضعها بالمراكز الانتخابية.

وأجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان في ظل متابعة محلية ودولية لسير العملية الانتخابية وإجراءاتها، حيث يبلغ تعداد المراقبين المحليين 89 ألفا و366 مراقبا، إلى جانب 790 مراقبا دوليا معتمدا لدى 72 منظمة دولية من 89 دولة حول العالم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المبكرة بأذربيجان 7 مرشحين هم كل من: الرئيس الحالي إلهام علييف (عن حزب أذربيجان الحديثة الحاكم) – وزاهد أوروج (برلماني) – وفؤاد علييف (مستقل) – ورازي نورلاييف (عن حزب الجبهة الوطنية) – وفاضل مصطفى (عن حزب النظام الكبير) – وإيلشاد موساييف (عن حزب أذربيجان الكبيرة) – وجودرات حسني قولييف (عن حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان).