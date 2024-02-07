جدية وحماس في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الدراويش.. صور

خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .

أحمد حمدي من تدريبات الزمالك اليوم

ويحرص المدرب الجديد للزمالك البرتغالي جوزيه جوميز على عقد جلسات متنوعة مع اللاعبين من أجل منحهم التعليمات وتحفيزهم للظهور بمستوي مميز خاصة الصفقات الجديدة .

محمد شحاتة من تدريبات الزمالك اليوم

كان الزمالك قد تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت في الساعات الماضية مع، المدافع ياسر حمد، ومحمد شحاتة، وزياد كمال، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، وسيف جعفر، وترافيس موتيابا، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر، وعبدالله السعيد .

ناصر ماهر من تدريبات الزمالك اليوم

ويقود الزمالك حاليا المدرب جوزيه جوميز الذي تولي المهمة خلفا للمدرب معتمد جمال الذي رحل في الأيام الماضية رافضا الاستمرار كمدرب مساعد مع الخواجة البرتغالي.