هاني سرحان يقدم ورشة كتابة سيناريو ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يشارك المؤلف هاني سرحان في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الدورة 13، ويقدم خلال الفعاليات ورشة لكتابة السيناريو بعنوان "كيف تستخدم المادة الأرشيفية في كتابة المادة الدرامية بالسيناريو" وومن المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من 9 إلى 15 فبراير.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزئين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصّدر قوائم المشاهدات لأسابيع، ثم تعاون مرة أخرى مع النجم ياسر جلال في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. كتب هاني مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، الذي تصّدر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021، وحصل عنه على جائزة أفضل مؤلف في مهرجان نجم العرب، وأيضًا الاختيار 3: القرار، والذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر بالتاريخ الحديث. وأحدث اعماله مسلسل "حرب" و"سوق الكانتو"