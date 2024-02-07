وكيل تعليم شمال سيناء يلتقي موجهي الأنشطة والمواد الأساسية المشاركين في "معًا نستطيع"

التقى حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم مع موجهي الأنشطة وموجهي المواد الأساسية المشاركين في معًا نستطيع في يومها الأخير وذلك قبل سفرهم لإدارة الشيخ زويد التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وذلك لدمج طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمناطق النائية الأكثر احتياجاً بوسط سيناء، وذلك عن طريق عمل لقاءات تثقيفية وترفيهية وتعليمية يتم التحرك فيها بمجموعات العمل وذلك من توجيهات الأنشطة المختلفة والمواد الثقافية لمقر إقامة الطلاب بالأماكن المستهدفة (بعدد خمس إدارات) شامل (تثقيفي - تعليمي - ترفيهي - اكتشاف مهارات) تنمية الولاء وغرس القيم والعادات لدمج الطلاب مع المجتمع المحيط.

وأكدت حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية على أن يكون البرنامج وافي وشامل للطلاب متضمنا حضور طابور الصباح لمدة ١٥ دقيقة (٥ دقائق تمارين الصباح - ٥ دقائق نشاط إذاعي - ٥ دقائق تحية العلم).

الجزء الأول، محاضره تعليمية على مدار الأيام الأربعة بالتتابع تخص المواد الأساسية ( لغة عربية، رياضيات، دراسات اجتماعيه، علوم، تربية دينية، تربية وطنية).

الجزء الثاني، نشاط رياضي متنوع " ألعاب رياضية" وذلك وفقاً لبرنامج تم إعداده من قبل توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية لتحقيق المتعة والاستفادة البدنية من خلال بعض الألعاب والتمارين الرياضية.

الجزء الثالث، أنشطة (فنية، موسيقية) ويتم تقسيم الطلاب وفقاً لميولهم، وعمل على تنميتها وتطويرها.

الجزء الرابع، محاضرات تثقيفية وعروض تعليمية يتخللها بعض الشروحات لتنمية الوعي الوطني وتنمية الولاء والانتماء وعرض الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية داخل المحافظة وخارجها وعرض للمشروعات القومية وافلام من الشئون المعنوية للقوات المسلحة+ حفلات سمر متنوعه.

ويشتمل البرنامج الذي يبدو في تمام الساعة الثامنة صباحا وينتهي الساعة الثالثة عصرًا ومقسم كالتالي:

يوم الأربعاء الموافق ٣١ يناير بإدارة العريش التعليمية - الطويل.

يوم الخميس الموافق ١ فبراير بإدارة نخل التعليمية - الكنتلا.

يوم الأحد الموافق ٤ فبراير بإدارة الحسنة التعليمية - الجهامات.

يوم الإثنين الموافق ٥ فبراير بإدارة بئر العبد - الشوحط.

يوم الثلاثاء الموافق ٦ فبراير بإدارة رفح التعليمية - نجع شبانه.

يوم الأربعاء الموافق ٧ فبراير بإدارة الشيخ زويد التعليمية " العوايضة".