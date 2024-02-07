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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رئيس وزراء فلسطين يرحب بموقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية

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أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن ترحيبه بموقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحصول الشعب علي حقوقه المشروعة، ومنحه حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
أشاد اشتية بموقف السعودية الداعي لوقف العدوان على الشعب في قطاع غزة الفلسطيني، وانحساب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه، بالإضافة إلى دعوته للمجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك بوابة للسلام في المنطقة والعالم.

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