مهرجان شباب الجنوب يعلن استضافة 50 شابًا لورش الدورة الثامنة

أعلن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، استضافة 50 شابًا من الأقاليم المختلفة الذين يرغبون فى حضور الورش التدريبية مجانا فى دورته الثامنة، والتي تقام في محافظة قنا خلال الفترة من 1 حتى 6 مارس المقبل، برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا.

وقال الكاتب بكرى عبد الحميد مدير المهرجان، وفق بيان صادر عن المهرجان أمس، إن استضافة شباب المحافظات لحضور الورش التدريبية مجانا ضمن فكرة إعادة مشروع صناعة المسرح الذى اقامه المهرجان فى عام 2016 وإعادته فى عام 2019 بناء على الطلبات الكثيرة التى تلقتها إدارة المهرجان من الشباب المسرحي في مختلف المحافظات.

وتتضمن الورش التدريبية الآتي: "التمثيل" للمخرج أحمد السيد، و"التأليف" باستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، و"الديكور" للدكتورة عايدة علام، و"الإضاءة" للمهندس أبو بكر الشريف، والدراما والمسرح للمخرج الإسباني باتى دومينيك، و"صناعة العرائس" للفنان أحمد ابو طالب، و"المكياج" للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، و"الموسيقى والغناء المسرحي' للموسيقار محمد مصطفى، و"التصوير المسرحى" للمصور الصحفى حسن عمار، و"تعليم اداء وتحريك العرائس الماريونت" للفنانة إيمان فتوح.