موسكو تبلغ سفيرة إسرائيل رفضها تصريحات بشأن السياسة الخارجية والداخلية لروسيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الإسرائيلية في موسكو، سيمونا هالبرين، اليوم الثلاثاء، وأعربت لها عن عدم رضاها عن تصريحاتها المتعلقة بالسياسة الخارجية والداخلية لروسيا.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه في السادس من فبراير، تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية سيمونا هالبرين من قبل وزارة الخارجية الروسية، وتم إبلاغها برفض وزارة الخارجية الروسية للقاءها مع صحيفة كوميرسانت اليومية في الرابع من فبراير.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن السفيرة الإسرائيلية قدمت تفسيرات مشوهة وتقييمات غير مقبولة بشأن بعض قضايا السياسة الخارجية والداخلية لروسيا، وأكدت موسكو عزمها على تطوير العلاقات مع إسرائيل بروح الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القانونية لكلا الجانبين، وتأمل في تقديم مساهمة بناءة من السفيرة الإسرائيلية في هذا السياق.