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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ألمانيا تبدي قلقها إزاء تطورات الأحداث في السنغال

ألمانيا
ألمانيا
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أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها البالغ واهتمامها العميق إزاء التطورات الحاصلة في السنغال، مشيرة إلى أنه من حق الشعب السنغالي متابعة عملية الانتخابات وتحديد قيادته السياسية بشكل ديمقراطي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سبستيان فيشر، في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني يوم الثلاثاء، أن من مسؤولية الحكومة السنغالية ضمان إجراء انتخابات شفافة وشاملة وفقًا للمعايير الدستورية، وأنها تتفق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

وأضاف البيان: "كان التقليد الديمقراطي السابق في السنغال مثالًا يُحتذى به في منطقة تعاني من الأزمات وعدم الاستقرار، ونحن ندعو جميع القوى السياسية إلى الالتزام بهذا التقليد، خاصة في هذه الظروف الصعبة".

وزارة الخارجية الألمانية السنغال الاتحاد الافريقي