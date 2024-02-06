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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يكرم عددًا من الإداريين بكلية التربية لبلوغهم السن القانوني

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم  حفل تكريم عدد من أعضاء الجهاز الإداري بكلية التربية لبلوغهم السن القانوني المعاش.

وخلال كلمة رئيس الجامعة ثمن المجهودات التي بذلها كافة منسوبي الجامعة من هم على رأس العمل ومن وصلوا لسن المعاش الفترات الماضية لما كان له كبير الأثر على ما وصلت إليه الجامعة من إنجازات كان يطمح إليها كافة منسوبي الجامعة منذ بدء نشأتها، كما أوصى سيادته بتكريمهم في مجلس الجامعة القادم.

وعبّر  الحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية خلال كلماتهم عن سعادتهم بمثل هذه المناسبة لما تمثله من لفتة طيبة تتويجاً لمجهوداتهم ولما بذلوه خلال فترة العمل بالكلية.

الدكتور محمد عبدالحميد أمين عام الجامعة تكنولوجيا التعليم رئيس جامعة دمياط