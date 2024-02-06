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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لتنفيذ دراسة "الأثر المالي والإكلينيكي للغسيل الكلوي البريتوني"

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
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شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وإحدى شركات الرعاية الصحية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تنفيذ دراسة اقتصادية لتحليل الأثر المالي والإكلينيكي لخدمات الغسيل الكلوي البريتوني.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش نموذج الدراسة الاقتصادية التي يتم تنفيذها والمشتملة على المدخلات والمتغيرات والنتائج التي تم التوصل إليها في هذا الشأن، وكذلك مناقشة التكلفة الاقتصادية والعائد الاكلينيكي للغسيل البريتوني وفقًا للنتائج التي تم التوصل إليها، فضلاًعن بحث الحلول الممكنة لاستخدامه وتحديد المرضى المستفيدين منه.

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الإدارية الجديدة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد حسانى العاصمة الإدارية الجديدة