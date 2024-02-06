بعد انتهاء الجولة الـ 23.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت أمس الاثنين، منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم، والتى أسفرت عن نتائج غيرت من ترتيب الفرق وأثرت على تقدم فرق أخرج والابتعاد بمركزها فى مأمن.

حيث شهدت تلك الجولة فوزا تاريخيا لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوف محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، على نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، بثلاثة أهداف لهدف، أوقفت على إثرها زحف فريق الريدز نحو الابتعاد بصدارة الترتيب، خاصة وأن الغريم التقليدى مانشستر سيتى له مباراة مؤجلة وعلى بعد نقطتين فقط من القمة.

وجاء ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز كالتالى:

لعب متبقى

1- ليفربول 23 - 15 ، له 51 نقطة.

2- مانشستر سيتي 22 - 15 ، له 49 نقطة.

3- آرسنال 23 - 15، له 49 نقطة.

4- أستون فيلا 23 - 15، له 46 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير 23 - 15، له 44 نقطة.

6- مانشستر يونايتد 23 - 15، له 38 نقطة.

7- وست هام يونايتد 23 - 15 ، له 36 نقطة.

8- برايتون 23 - 15 ، له 35 نقطة.

9- نيوكاسل يونايتد 23 - 15، له 33 نقطة.

10- وولفرهامبتون 23 - 15، له 32 نقطة.

11- تشيلسي 23 - 15 ، له 31 نقطة.

12- بورنموث 22 - 16، له 27 نقطة.

13- فولهام 23 - 15، له 26 نقطة.

14- كريستال بالاس 23 - 15 ، له 24 نقطة.

15- برينتفورد 22 - 16، له 22 نقطة.

16- نوتينغهام فورست 23 - 15، له 21 نقطة.

17- لوتون تاون 22 - 16، له 20 نقطة.

18- إيفرتون 23 - 15، 19 نقطة.

19- بيرنلي 23 - 15، له 13 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد 23 - 15، له 10 نقاط.