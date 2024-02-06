هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 32.9 مليار جنيه، مدفوعة بمببعات المستثمرين الاجانب والعرب، ليسجل في الختام 1.945 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 27,270.63 نقطة، كما تراجع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 6,759.5 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1%، ليغلق عند مستوى 9,486.28 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.42%، ليغلق عند مستوى 11,610.12 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX SP بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 5,520.54 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.72% ليغلق عند 33,657.42 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 251 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 255.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 7.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.4 مليار سهم، من خلال 204.2 ألف صفقة منفذة.