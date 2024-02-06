تعرف على رسائل جوميز للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

وجه البرتغالي جوزية جوميز رسائل للاعبين على هامش مران اليوم الثلاثاء، بملعب النادي الأبيض في ميت عقبة .

وطالب جوميز من اللاعبين بالتركيز، وخوض التدريبات بروح قتالية عالية من أجل الوصول لمستوي بدني وفني مميز.

كما أكد جوميز للاعبين أن اللاعب الذي سيحجز مكانه أساسيا في تشكيل الزمالك سيبذل مزيدا من الجهد وسيعمل كثيرا بكل قوة .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .

كان الزمالك قد تعاقد في الأيام الماضية مع البرتغالي جوزية جوميز في عقد يمتد لمدة موسم ونصف.