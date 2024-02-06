الصحة الفلسطينية: المولدات الكهربائية بمجمع ناصر الطبي تتوقف خلال 4 أيام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن المولدات الكهربائية بمجمع ناصر الطبي الأكبر بجنوب قطاع غزة ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر ويستهدف محيطه بشكل مركز ويضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في دائرة الخطر.

كما تابعت وزارة الصحة الفلسطينية، أنهم يواجهون نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية في مجمع ناصر، وأن الطواقم الطبية والجرحى والنازحون في مجمع ناصر بلا طعام وأن الاحتلال يعوق حركة سيارات الإسعاف.