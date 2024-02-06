كلمة بايدن تثير الجدل على منصات التواصل الاجتماعي

تداولت ساحات التواصل الاجتماعى العديد من الأحداث المتكررة التى نظر إليها الجميع على أنها مصدر للإحراج، كما شاهد الجميع كلمة بايدن عن لقائه برئيسا متوفى قبل 30 عاما.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه التقى مؤخرًا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي منذ 30 عامًا، وخلال كلمة له أمام حشد من الناس في لاس فيغاس بولاية نيفادا، روى بايدن قصة رواها مرات عديدة خلال فترة رئاسته، عن لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مجموعة السبع في إنجلترا، بعد بضعة أشهر من تولي بايدن السلطة في البيت الأبيض.

ويتذكر بايدن قائلًا: "جلست وقلت لقد عادت أميركا ونظر إلي ميتران من ألمانيا أعني من فرنسا وقال...".

وبدا أن بايدن سرح في أفكاره قبل أن يجمعها لينهي الجملة قائلا: حسنا، لكم من الوقت ستعود؟

وتابع بايدن قائلا: "إن المستشار الألماني سأله كيف سيكون رد فعله، وبالتالي الولايات المتحدة إذا اقتحم آلاف الأشخاص افتراضيا ومجلس العموم البريطاني وقتلوا اثنين من ضباط الشرطة البريطانية لوقف انتخاب رئيس الوزراء".

ويذكر أن فرانسوا ميتران كان رئيس فرنسا بين عامي 1981 و1995 وتوفي في عام 1996.