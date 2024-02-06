المقاولون يختتم مواجهاته الودية بلقاء زد قبل استأنف مسابقة الدوري

قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة إنهاء سلسلة المباراة الودية بمواجهة زد غداً على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

وحرص محمد عودة على تجربة جميع اللاعبين بمن فيهم الصفقات الجديدة للاطمئنان على حالة اللاعبين وزيادة الانسجام بين القدامى والجدد قبل استأنف الدوري.

وحقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم أمس الاثنين خلال معسكر الذئاب الحالي بالإسماعيلية.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على حضور المباراة الودية والتواجد في معسكر الفريق على مدار اليوم وعقد عدة جلسات مع الجهاز الفني واللاعبين بعد اللقاء لتحفيزهم قبل عودة المنافسات في الدوري مؤكداً ثقته في الجهاز الفني بقيادة محمد عودة واللاعبين لتقديم نتائج جيدة تليق باسم المقاولون العرب.

أحرز هدفي المقاولون محمد سالم ومحمد عنتر وحرص محمد عودة المدير الفني على منح الفرصة لأغلب اللاعبين لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين وتطبيق فكره الفني قبل استئناف مسابقة الدوري.